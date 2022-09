Porsche contraria tendência e sobe 1,8% na primeira sessão em bolsa

O valor de mercado estimado da Porsche é de 75 mil milhões de euros, tratando-se de um dos maiores IPO na bolsa alemã. O objetivo do grupo Volkswagen, que detém a fabricante de automóveis desportivos, é conseguir "dinheiro fresco" para alavancar a transição elétrica.



Foram colocadas no mercado 911 milhões de ações da Porsche AG, correspondentes a 12,5% do capital social da fabricante de desportivos de luxo. As ações foram divididas em partes iguais entre ações preferenciais – sem direito de voto, mas com direito a 0,01 euros adicionais na distribuição de dividendos – e ações ordinárias.



No primeiro dia de negociação, as ações da Porsche valorizaram 1,8% para 84 dólares, contrariando o sentimento de turbulência vivido nos mercados. A fabricante de automóveis arrancou no verde, mas nem assim conseguiu alavancar o DAX 40, que iniciou a sessão a cair mais de 1%.

As ações alvo da oferta são todas preferenciais e o intervalo de preço foi fixado entre 76,5 e 82,5 euros. Assim, o grupo Volkswagen e a Porsche Automobil Holding, a "holding" da família Porsche e Piech que é a maior acionista do grupo germânico, com uma posição de 31,4%, manterão o controlo da Porsche AG. A família do fundador, em 1948, da marca de desportivos de luxo fica, assim, com uma minoria de bloqueio na Porsche, depois de ter perdido o controlo da empresa em 2009, após uma tentativa falhada de assumir uma posição maioritária na Volkswagen.





Garantidos estão já cerca de 3,6 mil milhões a serem investidos pelo fundo soberano do Qatar (que detém 10,5% da Volkswagen e investirá 1,74 a 1,88 mil milhões de euros), o fundo soberano norueguês, a T. Rowe Price e a ADQ, os dois primeiros com investimentos de 750 milhões cada e a última com 300 milhões comprometidos.





Avaliação "exorbitante"?



Numa nota de "research" a que o Negócios teve acesso, a XTB refere que a Porsche "tem registado um crescimento anual das receitas de vendas e da margem de lucro operacional" num contexto "desafiante" do mercado automóvel.





No entanto, a corretora refere que a avaliação corresponde a quase 80% do valor do grupo Volkswagen, o que pode ser "excessivo". O HSBC vai mais longe e classifica a avaliação da Porsche de "exorbitante".





Os 75 mil milhões de euros são mais do dobro da capitalização bolsista da rival italiana Ferrari. A marca do "Cavallino Rampante" tem um valor em bolsa de 35,7 mil milhões de euros.