Ações da Porsche AG fecham abaixo do preço do IPO

As ações da Porsche AG já foram negociadas abaixo do preço do IPO (Oferta Pública Inicial), que decorreu na semana passada.

As ações da marca automóvel movimentaram-se em contraciclo com o setor europeu e chegaram a derrapar 1,82% para 81 euros, abaixo do preço de estreia (82,50 euros) e da cotação atribuída às primeiras ordens de negociação (84 euros).

Entretanto, a cotada fechou a sessão a aliviar para uma queda de 0,70% para 81,80 euros por título.

O valor de mercado estimado da Porsche é de 75 mil milhões de euros, tratando-se de um dos maiores IPO na bolsa alemã. O objetivo do grupo Volkswagen, que detém a fabricante de automóveis desportivos, é conseguir "dinheiro fresco" para alavancar a transição elétrica.

No passado dia 29 de setembro (quinta-feira) foram colocadas no mercado 911 milhões de ações da Porsche AG, correspondentes a 12,5% do capital social da fabricante de desportivos de luxo.As ações foram divididas em partes iguais entre ações preferenciais – sem direito de voto, mas com direito a 0,01 euros adicionais na distribuição de dividendos – e ações ordinárias.