O porto de Leixões iniciou esta segunda-feira a recepção de 700 automóveis expedidos da fábrica da Autoeuropa, em Palmela, anunciou, em comunicado, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

A fábrica da Volkswagen em Portugal foi forçada a encontrar uma alternativa para escoar parcialmente a sua produção com destino à exportação devido à paralisação dos estivadores no porto de Setúbal, que decorre desde 5 de Novembro.

Desta forma, assinala o comunicado, a infra-estrutura portuária de Leixões volta a receber automóveis após um hiato de 12 anos.

"A infra-estrutura portuária da APDL estará até ao final de 2018 capacitada para parquear 5.000 automóveis. Afirmando-se assim como uma resposta às necessidades de exportação de automóveis", indica o comunicado.

"Este novo serviço será uma mais valia para Leixões e para o país, que verá reforçada a sua capacidade exportadora, como para a Autoeuropa, que encontra no nosso porto uma opção eficiente para escoar os seus automóveis", acrescenta a administração portuária.

No entanto, fonte oficial da Autoeuropa indicou na semana passada ao Negócios que "a única alternativa a Setúbal é Setúbal", sublinhando que os volumes expedidos por Leixões e por dois portos espanhóis são muito reduzidos.

A 20 de Novembro, a Autoeuropa contava com mais de 12 mil veículos parqueados distribuídos pelo porto de Setúbal, instalações na fábrica e pela base aérea n.º 6, no Montijo. A produção diária da fábrica de Palmela cifra-se em cerca de 885 veículos.