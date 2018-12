Leixões passa a ter Dakar Express para a África Ocidental

O maior porto do Norte português recebeu esta quarta-feira, pela primeira vez, a linha regular Dakar Express, da companhia alemã Hapag-Lloyd AG, reforçando assim a sua ligação com o mercado da África Ocidental com este novo serviço, que terá uma frequência semanal.

O porto de Leixões, que está a "rebentar pelas costuras", sobretudo no movimento de contentores, acaba de ver reforçada a ligação com o mercado da África Ocidental ao receber pela primeira vez, esta quarta-feira, a linha regular Dakar Express - no caso, o primeiro navio a inaugurar este novo serviço foi o Bomar Resilient, que chegou de Tanger e seguirá viagem para Antuérpia.

"Este novo serviço terá uma frequência semanal e vai potenciar a conectividade com importantes centros de ‘transhipment’, ou seja, de embarque e desembarque de mercadorias, como Tanger e Antuérpia", enfatiza a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), em comunicado.

"Esta nova rota marítima vai trazer, certamente, mais-valias para as empresas e economia da região, que vão passar a dispor de um acesso mais facilitado a um mercado que é altamente estratégico", afirma a APDL.

A Dakar Express, da companhia alemã Hapag-Lloyd AG, dispõe de um conjunto de quatro embarcações com a capacidade nominal de 1.700 TEU (medida padrão equivalente a contentores com 20 pés de comprimento).

Além de Leixões, o novo serviço tem ligações aos portos de Dakar, no Senegal, de Nouakchott, na Mauritânia, de Tanger, em Marrocos, e, ainda, acesso a outros pólos estratégicos do mercado do Norte da Europa.