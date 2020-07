Portugal com maior queda da UE na venda de carros em junho

Leia Também Vendas mundiais da PSA caem para quase metade no primeiro semestre

Portugal, com uma quebra homóloga de 56,2%, foi o pior país em termos de vendas de automóveis ligeiros de passageiros em junho, revelou esta quinta-feira a Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA).A média da União Europeia (UE) cifrou-se numa queda de 22,3% no mês passado, ainda a recuperar do forte impacto da pandemia da covid-19.França, tradicionalmente o segundo maior mercado europeu, destacou-se ao apresentar uma subida de 1,2%, sendo o único país com um saldo positivo. As 233.814 viaturas vendidas permitiram ao mercado gaulês superar o crónico líder, a Alemanha, que, com uma queda de 32,3%, apenas vendeu 220.272 unidades.Além de Portugal, os mercados com pior desempenho em junho foram a Croácia (-49,4%), Lituânia (-40,8%) e a Holanda (-39,2%).Nos primeiros seis meses do ano as descidas mais pronunciadas pertenceram à Croácia (-54,4%), Espanha (-50,9%) e Portugal (-49,4%).A média da UE foi de um decréscimo homólogo de 38,1%, o que equivale a menos 2,63 milhões de automóveis vendidos.No primeiro semestre os países com quebras mais ligeiras foram os nórdicos Finlândia (-21,4%) e Suécia (-25,1%), que implementaram restrições mais suaves face à pandemia.A Alemanha manteve o estatuto de maior mercado europeu, com 1,21 milhões de veículos, o que representa um decréscimo de 34,5% e menos cerca de 640 mil carros. Já França passou de 1,17 milhões para 716 mil viaturas vendidas, um decréscimo de 38,6%.Os dois restantes maiores mercados da Europa - Itália e Reino Unido - também caíram abaixo da fasquia de um milhão de unidades. O país transalpino, um dos mais atingidos pela pandemia, viu as vendas encolherem de 1,08 milhões para 584 mil (-46,1%), enquanto o mercado britânico passou de 1,27 milhões para 653 mil carros vendidos (-48,5%).A Volvo, a Toyota e a BMW foram os três grupos automóveis que menos impacto sofreram com a pandemia.A Volvo registou uma subida de 1,6% nas vendas em junho e uma quebra semestral de 27,4%. Já a Toyota, com as marcas Toyota e Lexus, apresentou um decréscimo de registou um recuo de 16,2% no mês passado e de 27,4% na primeira metade do ano.O grupo BMW, que inclui a BMW e a Mini, viu as vendas encolherem 18,9% em junho e 30,1% no semestre.A Daimler contabilizou quedas de 16% em junho e 35,9% em termos semestrais, mas os números são penalizados pela Smart, que passou a vender apenas veículos 100% elétricos. A principal marca da Daimler, a Mercedes-Benz, cedeu 6,1% em junho e 28,8% nos primeiros seis meses do ano.No extremo oposto encontram-se os grupos franceses Renault e PSA, bem como o italo-americano Fiat Chrysler Automobiles (FCA).O grupo Renault (Renault, Dacia, Lada e Alpine) sofreu uma quebra de 15,7% em junho e de 41,5% no semestre.Já a PSA, liderada por Carlos Tavares e que conta com a Peugeot, Citroën, Opel e DS, registou uma descida homóloga de 28,3% em junho e de 43,7% no semestre.A FCA - Fiat, Jeep, Lancia/Chrysler e Alfa Romeo - viu as vendas caírem 28,4% em junho e 46% nos primeiros seis meses do ano, fruto da preponderância do mercado italiano nas suas vendas.O grupo Volkswagen, líder na UE, também foi bastante atingido. O grupo - que inclui a Volkswagen, Audi, Skoda, Seat e Porsche - sofreu um queda de 24,8% no mês passado e de 34,8% entre janeiro e junho.(Notícia atualizada)