Vendas mundiais da PSA caem para quase metade no primeiro semestre

Leia Também Automóvel: versões eletrificadas de modelos populares são chave em Portugal

As vendas consolidadas do grupo PSA, fabricante da Peugeot, Citroën e Opel, caíram 45,7% no primeiro semestre, face ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, conseguiram quase duplicar em junho, em comparação com o mês de maio, naquele que é um sinal de recuperação após o período de confinamento imposto pela covid-19.Os números foram divulgados esta quinta-feira, num comunicado enviado pela empresa liderada por Carlos Tavares."As vendas do grupo registaram uma forte recuperação em junho – as vendas duplicaram e as entregas subiram 71% em relação a maio", isto "num mercado europeu que registou uma queda de 39% no primeiro semestre de 2020, particularmente no sul da Europa, onde o grupo tem uma presença forte", refere.Dentro do grupo, a "Peugeot aumentou em 42% o seu portfólio de encomendas, mantendo os seus preços, os objetivos estratégicos de subida em gama e de eletrificação, fazendo-o num mercado em declínio", refere a empresa, afirmando, por outro lado, que a Citroën "irá continuar a sua ofensiva focando-se nas vendas online e nos grandes lançamentos, incluindo a renovação do seu blockbuster C3".Quanto à DS Automobiles, a empresa diz que o seu desempenho, no primeiro semestre do ano, "foi impulsionada, muito em especial, pelos novos modelos eletrificados (33% das vendas)"."As nossas equipas estão focadas na recuperação neste momento crítico e totalmente empenhadas em impulsionar as suas vendas rentáveis, suportadas por modelos altamente qualitativos e competitivos", afirma Carlos Tavares, presidente do conselho de administração do Groupe PSA, no comunicado.