Preço dos automóveis novos deverá disparar em Setembro

O novo método de homologação das viaturas fornecerá dados mais realistas sobre as emissões, o que resultará numa subida da factura fiscal.

O preço dos automóveis novos deverá sofrer um agravamento em Setembro que pode chegar aos milhares de euros, avança o Jornal de Notícias na edição desta segunda-feira, 9 de Abril.





Isto porque passará a ser usado um novo método de homologação das viaturas que fornece dados de consumo e de emissões de dióxido de carbono mais realistas. Com o aumento das emissões agrava-se também o valor do imposto a pagar.