Vendas de automóveis em Portugal sobem 5,2% até Maio

As vendas de automóveis em Portugal ascenderam a mais de 125 mil viaturas nos primeiros cinco meses do ano, uma subida de 5,2% em termos homólogos, revelam os dados divulgados esta sexta-feira pela ACAP. Em Maio registou-se um abrandamento no crescimentos das vendas.

Entre Janeiro e Maio deste ano foram vendidas no mercado português mais de 125 mil viaturas (125.452), o que traduz uma subida de 5,2% face a igual período de 2017, segundo dados divulgados esta sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). No entanto, o crescimento das vendas abrandou em Maio, com uma subida homóloga de 1,1%.



No segmento de ligeiros registou-se um aumento de 5,3% nas vendas, que se cifraram em 123.428 unidades, enquanto que nos pesados observou-se uma quebra de 0,4%, para 2.024 viaturas, o que representa menos oito unidades vendidas do que um ano antes.



Os ligeiros de passageiros apresentaram a evolução mais favorável, com um incremento de 5,8% nas vendas, para 108.286 veículos, tendo os ligeiros de mercadoria avançado 1,5%, para 15.142 unidades.



No segmento de pesados, os pesados de mercadorias registaram um decréscimo de 0,3%, para 1.813 unidades vendidas, e os pesados de passageiros recuaram 1,4%, para 211 viaturas.





No mês de Maio, as vendas totais cifraram-se em 27.470 veículos, uma subida de 1,1% face a Maio de 2017. Neste mês, destacaram-se as vendas de ligeiros de mercadorias, que aumentaram 13,5%, para 3.541 unidades.