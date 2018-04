Vendas mundiais da Volkswagen com melhor primeiro trimestre de sempre

Nos primeiros três meses do ano, a Volkswagen vendeu 1.525.300 viaturas, mais 5,9% do que em igual período de 2017, informou esta segunda-feira a marca automóvel alemã. Em Portugal, contudo, a marca alemã registou uma quebra de 25,5%, com apenas 3.728 veículos vendidos.





O crescimento nas vendas foi impulsionado pelos mercados da Alemanha, Rússia, EUA e China.



Na Europa, as vendas subiram 6%, para 454 mil unidades, com a Alemanha a apresentar um crescimento de 7,3%, para 138.700 veículos, e a Rússia a subir 19%, para as 21.300 unidades.



Nos EUA, a VW vendeu 84 mil veículos, uma subida de 10%, impulsionada pelo novo Tiguan Allspace e pelo Atlas.





Na China, o fabricante alemão atingiu 757.700 unidades vendidas, mais 8,6% do que um ano antes, com destaque para os modelos Jetta, Lavida, Santana e Teramont.



No mercado sul-americano, as vendas apenas cresceram 1,1%, para 100.800 veículos, com o Brasil a registar uma subida de 4%, atingindo as 61.600 unidades.