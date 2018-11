Presidente da Renault suspeito de fraude fiscal. Acções da Nissan e da Renault afundam

Carlos Ghosn é suspeito de ter reportado um valor salarial inferior ao que efectivamente recebeu. A suspeita de fraude fiscal levou o presidente da Nissan Motor a prestar declarações em Tóquio e arrisca-se a ser efectivamente detido. As acções estão a afundar.

As autoridades japonesas suspeitam que o "chairman" da Nissan Motor, Carlos Ghosn, tenha declarado rendimentos inferiores aos que efectivamente auferiu. O responsável está a ser ouvido pelas autoridades e, de acordo com a imprensa japonesa, arrisca-se a ser detido por suspeitas de fraude fiscal.

As autoridades japonesas realizaram buscas na sede da Nissan, bem como noutros locais relacionados com a fabricante de automóveis, de acordo com o jornal japonês Asahi, citado pela Reuters.

Outros meios de comunicação dizem que o responsável foi mesmo detido.

Ghosn, além de "chairman" da Nissan, é também presidente executivo da Renault.





Entretanto a Nissan comunicou que vai pôr um fim ao mandato de Ghosn como "chairman", depois de ter descoberto que o responsável usou dinheiro da empresa para fins pessoais, além de ter cometido vários outros actos graves de má conduta.

A Nissan revelou as suspeitas através de um relatório, depois de uma investigação nos últimos meses a alegadas práticas impróprias praticadas por Ghson e por um outro alto representante da Nissan, Greg Kelly.

"A investigação mostrou que ao longo de vários anos Ghosn e Kelly declararam rendimentos inferiores aos valores reais à Tokyo Stock Exchange, de forma a reduzir o montante declarado de Ghosn", revela a Nissan num comunicado, citado pela Reuters.

Ghosn é suspeito de ter "escondido" cinco mil milhões de ienes (39 milhões de euros), revela a publicação japonesa Kyodo, citada pela Bloomberg. Nos últimos anos enquanto CEO da Nissan – 2015 e 2016 – Ghosn auferiu mais de 1.000 milhões de ienes. No Japão, realça a agência financeira norte-americana, Ghosn tornou-se num dos executivos mais bem pagos, mas quando comparado com as remunerações da indústria automóvel mundial este valor representa cerca de metade da média.





A fabricante revelou ainda que o CEO da Nissan, Hiroto Saikawa, vai avançar com uma proposta para que o conselho de administração afaste os dois responsáveis.



Estas suspeitas estão a provocar quedas acentuadas nas acções das duas cotadas. A Renault está a afundar mais de 13%, negociando em mínimos de 2014. Já a Nissan está a perder mais de 7%, no mercado alemão, igualmente para mínimos de 2014.



A Reuters realça que os accionistas da Renault aprovaram, em Junho, um prémio de 7,4 milhões de euros a ser distribuído a Ghosn pelos resultados de 2017. Além deste valor, o responsável terá recebido 9,2 milhões de euros no último ano enquanto presidente executivo da Nissan (2017).





(Notícia actualizada às 10:51 com declarações da Nissan)