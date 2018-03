Renault e Nissan estão em negociações para uma fusão

A Renault e a Nissan estão em negociações com vista a uma fusão, que aprofundaria a aliança existente entre as duas fabricantes, tornando-as numa só empresa. A Renault detém actualmente 43% da Nissan, enquanto a fabricante automóvel japonesa tem uma participação de 15% na Renault. Se o negócio avançar, Carlos Ghosn (na foto), chairman das duas empresas, será o presidente da nova companhia nascida da fusão.





De acordo com a Bloomberg, que cita fontes próximas das negociações, a nova fabricante manteria as sedes tanto no Japão como em França.