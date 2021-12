Primeiro autocarro a hidrogénio da KINTO Portugal chega à maior operadora nórdica de transportes públicos

O primeiro autocarro a hidrogénio, em regime de renting, pela KINTO Portugal, o braço de mobilidade do grupo Toyota, é recebido este mês pela Nobina, a maior operadora de transporte público da região nórdica, informou esta segunda-feira a empresa em comunicado.





O novo autocarro de hidrogénio com emissão zero, produzido pela CaetanoBus, é um veículo padrão de piso baixo de 12 metros de comprimento com uma carroceria de alumínio leve de 3 portas.





O veículo está equipado com "fuel cell" Toyota com potência nominal de 60 kW, bateria Li-ion LTO com capacidade de 44 kWh e "power train Siemens" com potência de 180 kW.





Leia Também A Finlog agora é KINTO

O novo autocarro entra em operação no início de janeiro 2022.





Como esclarece a nota de imprensa, "a aliança estratégica entre a Toyota Motors Europe, a KINTO e a CaetanoBus é dedicada ao desenvolvimento e produção de autocarros com emissão zero na Europa, impulsionado assim a expansão das soluções de mobilidade com emissão zero da Toyota".