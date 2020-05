Primeiro caso de infeção por coronavírus na fábrica da Autoeuropa em Palmela

Um operário da Volkswagen Autoeuropa testou positivo para a Covid-19. Segundo a fábrica de Palmela, o homem foi sujeito ao teste no passado dia nove de maio, após apresentar sintomas coincidentes com a doença e o resultado veio positivo.





"Na sequência de um rastreio efetuado a 9 de maio, numa unidade hospitalar do concelho de Sintra, fomos informados ontem que um colaborador da Volkswagen Group Services, que se encontra ao serviço nas nossas instalações, testou positivo à Covid-19. Durante a permanência na fábrica respeitou todas as indicações de segurança previstas no nosso plano de contingência", pode ler-se no documento a que o Correio da Manhãteve acesso.



A empresa deu ainda a saber que o contágio terá acontecido fora da fábrica e que os funcionários que contactaram com o colaborador ficarão em casa e serão sujeitos a um rastreio à doença.

A Volkswagen Autoeuropa já informou os trabalhadores garantindo que o homem esteve ao serviço na fábrica nos dias cinco e seis de maio e que cumpriu todas as medidas de segurança previstas.