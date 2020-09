Primeiro Mazda elétrico chega a Portugal por menos de 30 mil euros

O novo Mazda MX-30, o primeiro modelo totalmente elétrico da marca japonesa, já está à venda em Portugal desde esta sexta-feira, 11 de setembro. A apresentação pública será feita no âmbito do Encontro Nacional de Veículos Elétricos (ENVE) 2020, iniciativa que se realizará nos próximos dias 19 e 20 de Setembro, tendo como palco a Praça do Império, em Lisboa, refere a Mazda em comunicado.



A marca de Hiroshima irá aproveitar o ENVE para lançar uma campanha que permite comprar o novo SUV elétrico por 29.790 euros (preço chave na mão) "com financiamento e oferta de um voucher de valor equivalente às prestações de 2020, até um máximo de 1.000 euros". Estes vouchers podem



O MX-30 marca a estreia da tecnologia e-Skyactiv integralmente elétrica, que, diz a Mazda, "resulta da combinação de um motor eléctrico e de uma bateria de iões de lítio".



Com uma potência máxima de 107 Kw/145 CV e um binário máximo de 270,9 Nm, o MX-30 de tração dianteira acelera dos 0 aos 100 km/h em 9,7 segundos, registando um consumo energético de 19 kWh/100 km, a partir da bateria de iões de lítio de 35,5 kWh do sistema, conferindo-lhe uma autonomia de condução de 200 km (265 km em cidade, WLTP).



O MX-30 apresenta portas Freestyle, de abertura oposta e sem pilar central e conta com uma consola central flutuante, na qual se integra o primeiro painel touchscreen da Mazda para controlo do sistema de ar condicionado.



O interior foi projetado tendo em conta preocupações ambientais, incluindo os forros das portas concebidos a partir de fibras obtidas de garrafas plásticas recicladas, ou detalhes em cortiça, recolhida de inúmeros sobreiros portugueses.





A gama do novo Mazda MX-30 divide-se em dois níveis de equipamento: o First Edition e o Excellence.



O Mazda MX-30 First Edition é proposto por um valor único de base de 34.540 euros. Já o Mazda MX-30 Excellence conta com um leque de preços entre 35.250 e 39.760 euros.



Dentro da versão Excellence incluem-se, por exemplo, jantes de liga leve de 18 polegadas específicas, estofos dos bancos em tecido preto/cinza, ajustes eléctricos do banco do condutor (altura e profundidade) e do passageiro (altura), ecrã TFT central de 8,8 polegadas a cores (MZD Connect), conjunto de mostradores TFT de 7 polegadas, Hill Hold Assist, e-GVC-Plus, monitor de apoio, Mazda Radar Cruise Control, abertura sem chave, sistema de navegação, sistema de áudio DAB.





A campanha de lançamento permite a compra do MX-30 First Edition por 29.790 euros, sem entrada inicial, em vez dos 36.000 euros para o mesmo nível de equipamento em processo normal. Esta campanha tem por pressuposto um financiamento a 120 meses com uma mensalidade de 357 euros.