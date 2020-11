Cortiça portuguesa utilizada no interior do novo carro elétrico da Mazda

Depois de utilizada no fabrico de roupa e imobiliário, na indústria aeroespacial, na construção, no desporto e na energia, a cortiça portuguesa tem agora uma nova funcionalidade. A cortiça da Corticeira Amorim foi selecionada pela Mazda para integrar o revestimento da consola do automóvel MX-30.





Com esta prática a Mazda contribui para reduzir a pegada ambiental do novo modelo da marca japonesa e, em simultâneo, concede conforto, impermeabilidade e isolamento térmico, acústico e antivibrático aos utilizadores deste novo e irreverente veículo.





Utilizando técnicas de moldação, as caraterísticas naturais da cortiça como a leveza, a elasticidade e a suavidade ao toque unem-se, proporcionado uma sensação de bem-estar, beleza natural e comodidade no interior do carro. Uma solução que, tendo presente a resiliência, a compressibilidade e a resistência ao atrito deste material único, também está preparada para resistir às exigências do quotidiano. Seja pelo uso consecutivo, pela condução mais desportiva ou pelo estado das vias rodoviárias.





Segundo Tomiko Takeuchi, project manager do novo modelo da Mazda, "os automóveis já não servem apenas para deslocar os passageiros do ponto A ao ponto B, pelo que é importante aumentar o prazer durante as viagens. Isto é, fazer com que as pessoas apreciem o tempo que estão no carro", reforçou ainda Takeuchi num comunicado da Corticeira Amorim.





A ideia da Mazda é corroborada pelo Presidente e CEO da Corticeira Amorim, António Rios de Amorim, que realça ainda outros benefícios da utilização da cortiça "como a segurança, a extensa durabilidade e facto de tratar-se de um material hipoalergénico. Uma matéria-prima por natureza tão excecional que poderia parecer impossível melhorá-la à partida. Mas é precisamente isso que a Corticeira Amorim tem levado a cabo nos últimos 150 anos, promovendo programas estruturados de inovação, apostando na diferenciação pela ímpar qualidade, e contribuindo como nenhum outro player no setor para a reinvenção deste singular recurso natural", salientou Amorim.





A integração da cortiça no interior do novo Mazda MX-30 representa, assim, mais uma conquista alinhada com a missão da Corticeira Amorim: "de acrescentar valor à cortiça de forma competitiva, diferenciada e inovadora, em perfeita harmonia com a Natureza". Ou seja, fomentando o desenvolvimento de produtos, práticas e soluções sustentáveis. "Ao mesmo tempo que satisfazem as necessidades dos consumidores, antecipam as tendências do mercado, e superam as expetativas de algumas das mais tecnológicas, disruptivas e exigentes atividades do globo", salienta a empresa portuguesa no seu comunicado.