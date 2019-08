Procura de carros a diesel no Standvirtual em queda

No primeiro semestre deste ano a procura de automóveis a gasóleo no Standvirtual diminuiu mais de 8% face ao período homólogo. A oferta deste tipo de veículos aumentou 10% muito abaixo dos automóveis a gasolina, cujos novos anúncios mais do que duplicaram.

A procura de carros a gasóleo no Standvirtual sofreu uma quebra de 8,38% no primeiro semestre face a igual período do ano passado, indicou esta quinta-feira o portal de classificados automóvel. Já nos veículos a gasolina a procura aumentou 1,43%.