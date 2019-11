A ACAP assinala que 97,1% da produção automóvel destina-se à exportação, um valor que sobe para os 99,4% no segmento de ligeiros de passageiros.



Entre janeiro e outubro a produção de ligeiros de passageiros apresenta um incremento de 21,5%, para 236.778 veículos. Já os ligeiros de mercadorias sobem apenas 1,2%, para 48.914 unidades. Os pesados registam um aumento de 2,8%, para as 4.535 viaturas.A ACAP assinala que 97,1% da produção automóvel destina-se à exportação, um valor que sobe para os 99,4% no segmento de ligeiros de passageiros.Os dados da ACAP são divulgados no mesmo dia em que a Autoeuropa indicou ter superado o recorde de produção alcançado no ano passado e que "planeia fechar o ano com mais de 254 mil unidades produzidas".

A produção automóvel nacional aumentou 17,2% nos primeiros 10 meses deste ano face a igual período de 2018 e atingiu os 290.227 veículos, informou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). No mês de outubro saíram das fábricas portuguesas 31.839 unidades, o que traduz uma subida de 14,8% face a igual mês no ano passado.Em outubro, foram produzidos 25.718 automóveis ligeiros de passageiros, o que representa um crescimento homólogo de 33,5%. Já nos comerciais ligeiros registou-se uma quebra de 28,5%, para 5.650 viaturas. No segmento de pesados, as 471 viaturas produzidas ficam 19,9% abaixo dos valores registados em outubro de 2018.