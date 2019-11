A Autoeuropa assumiu esta segunda-feira que irá terminar o ano com mais de 254 mil veículos produzidos e adianta que já superou o anterior recorde de produção, obtido no ano passado, tendo terminado a semana passada com cerca de 227 mil unidades.





A administração sublinha ainda que a Autoeuropa é a quinta maior fábrica de veículos de passageiros do grupo Volkswagen, excluindo a China.



"Este é o resultado de tudo o que foi planeado e executado naquele que foi o período mais desafiante da fábrica, depois do seu arranque há vinte e cinco anos. Tudo isto prestigia a nossa equipa, os nossos fornecedores, a região e o país no universo Volkswagen", refere Miguel Sanches, diretor-geral da empresa, citado no comunicado. No mesmo comunicado, a Autoeuropa anuncia que "fechou a semana com 226.972 unidades produzidas" e "planeia terminar o ano com mais de 254 mil unidades produzidas".O Negócio já tinha adiantado na semana passada que a empresa assumia internamente que iria superar a fasquia dos 250 mil veículos produzidos.A administração sublinha ainda que a Autoeuropa é a quinta maior fábrica de veículos de passageiros do grupo Volkswagen, excluindo a China.

A Autoeuropa assumiu esta segunda-feira, em comunicado, que irá terminar o ano com mais de 254 mil veículos produzidos e adianta que já superou o anterior recorde de produção, obtido no ano passado, tendo terminado a semana passada com cerca de 227 mil unidades.A fábrica de Palmela da Volkswagen atingiu o novo recorde de produção às 07:09 da passada quarta-feira, 13 de novembro, quando saiu das linhas de montagem o veículo número 223.201 deste ano. A empresa considera como seu recorde de produção o valor de 223.200 unidades em 2018, embora os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) apontem para as 220.922 viaturas.