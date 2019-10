ACAP: Portugal vai atingir recorde com mais de 300 mil carros produzidos este ano

As fábricas a operar em Portugal continuam a aumentar a sua produção face ao ano passado. No total, foram fabricadas 258.388 viaturas nos primeiros nove meses do ano, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 15 de outubro, pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

O fabrico automóvel em Portugal está assim a crescer 17,6% face ao período homólogo. A produção de veículos ligeiros aumentou 20,2% para 211.060, enquanto os comerciais ligeiros cresceram 7% para 43.264. A produção de pesados também aumentou, ainda que a um ritmo mais ligeiro (6,3%) para um total de 4.064 unidades.

"Este vai ser um ano importante para o nosso sector, dado que iremos ultrapassar as 300.000 unidades produzidas. Ao atingir este volume, Portugal confirma a sua importância no ranking dos países produtores de veículos automóveis", salienta a ACAP no comunicado publicado.

Isolando o mês de setembro regista-se um aumento de 10% para um total de 33.286 veículos, com os ligeiros de passageiros a representarem a grande fatia (27.086 unidades). A produção de pesados também aumentou em 46% para um total de 590 unidades. Já os comerciais ligeiros contrariaram a tendência e registaram uma descida de produção de 14,3% para 5.610.

O mês de agosto já tinha sido forte na produção automóvel, tendo sido registado um aumento de 78,2% quando comparado com o mesmo mês de 2018. A contribuir para este desempenho esteve a fábrica da Autoeuropa, que representa mais de 90% do total, bem como a da PSA de Mangualde, cuja produção mais do que duplicou em agosto.

A produção automóvel em Portugal tem vindo a aumentar nos últimos anos, tendo atingido um recorde já no ano passado, quando saíram das fábricas portuguesas 294.366 unidades.



No arranque de 2018, a consultora Deloitte realizou um estudo para a Mobinov - Associação do Cluster Automóvel onde apontava para que Portugal atingisse as 300 mil unidades em 2020.