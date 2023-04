Produção automóvel em Portugal cresce 29,6% no trimestre

A produção automóvel em Portugal aumentou 39,7% em março face a igual mês do ano passado, atingindo as 39.787 unidades, informou esta sexta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em termos acumulados, saíram das fábricas portuguesas 91.262 veículos no primeiro trimestre, um valor que traduz um crescimento homólogo de 29,6%. Este valor é o segudo mais elevado de sempre para um primeiro trimestre, apenas atrás das 94.471 produzidas entre janeiro e março de 2019.A Autoeuropa, maior fábrica automóvel do país, terminou o trimestre com 64.649 unidades produzidas, mais 40,7% do que um ano antes.Já a Stellantis de Mangualde produziu 23.010 viaturas nos primeiros três meses do ano, mais 4,1% do que no período homólogo.O trimestre viu a Mitsubishi Fuso Truck, do Tramagal, produzir 3.007 veículos, mais 71,9% face aos primeiros três meses de 2022, enquanto a Toyota Caetano registou uma quebra de 10,2%, para 574 unidades.Por último, a CaetanoBus terminou o trimestre com 22 autocarros produzidos, valor que compara com as quatro unidades de um ano antes.