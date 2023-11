Produção automóvel recua 22% em outubro pressionada por Autoeuropa

A produção automóvel em Portugal cifrou-se em 28.135 unidades, uma quebra de 22% face a igual mês do ano passado, indicou esta terça-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). No acumulado do ano, no entanto, regista-se uma subida de 3,3%, para 264.174 viaturas.A queda no volume de produção reflete o impacto da paragem, iniciada a 11 de setembro, na Autoeuropa devido à falta de uma peça fornecida a partir da Eslovénia. A fábrica de Palmela retomou a laboração a 2 de outubro, mas apenas voltou a funcionar em pleno a 23 de outubro.Assim, a produção da Autoeuropa caiu 37,5% em termos homólogos, para 16.863 veículos. Contudo, o "porta-aviões" da indústria automóvel em Portugal ainda apresenta um crescimento marginal - de 0,6% - no volume produzido este ano face a igual período em 2022.A Stellantis de Mangualde, por seu turno, viu a produção em outubro crescer 29,4%, para 10.037 unidades. Nos primeiros 10 meses do ano, a segunda maior fábrica do país soma 70.650 veículos produzidos, o que traduz um aumento de 11,7%.