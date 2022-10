Produção em série do novo Fiat Doblò arranca em Mangualde

A produção em série do novo Fiat Doblô na fábrica da Stellantis em Mangualde arrancou esta segunda-feira, anunciou esta terça-feira o grupo automóvel liderado por Carlos Tavares.O Doblô passa a ser o quarto modelo produzido em Mangualde, juntando-se ao Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel Combo.A integração do Fiat Doblò em Mangualde foi anunciada pelo CEO da Stellantis, Carlos Tavares, em julho, por ocasião da comemoração dos 60 anos desta unidade de produção.O primeiro Fiat Doblô que saiu ontem da linha de produção tem como destino Livorno, em Itália, um dos principais mercados para onde será expedido, à semelhança de Portugal, Espanha e França.A Stellantis conta com uma quota de mercado de 44% em Portugal no acumulado do ano nos comerciais ligeiros.