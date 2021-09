Razão Automóvel vence "Óscar" do Melhor Filme Jornalístico

A Razão Automóvel, publicação nacional especializada no setor automóvel, venceu a categoria de Melhor Filme Jornalístico no International Motor Film Awards 2021, os ‘Óscares dos Automóveis’, que se realizou em Londres.



O júri internacional, composto por alguns dos nomes mais relevantes do setor, escolheu para vencedor da edição 2021 o vídeo com o Toyota GR Yaris, na categoria reservada aos órgãos de comunicação social.





Segundo Guilherme Costa, diretor da Razão Automóvel, esta vitória "é o reconhecimento internacional do trabalho e investimento que a nossa equipa tem feito ao longo dos anos."





Trata-se uma vitória inédita, que sucede a uma nomeação também ela inédita: foi a primeira vez que um órgão de comunicação social português foi escolhido pelo painel de jurados dos ‘Óscares dos Automóveis’.Os ‘Internacional Motor Film Awards’ são os prémios mais importantes de cinematografia e televisão do setor automóvel. O evento junta todos os anos, numa das mais míticas salas de espetáculo londrinas, The Clapham Grand, as personalidades mais importantes da indústria cinematográfica e televisiva do setor automóvel.Fundada em 2012, a Razão Automóvel é uma publicação especializada no setor automóvel presente nas principais plataformas digitais da atualidade, website, Instagram, Facebook, YouTube e newsletter. É a única publicação da especialidade com representantes nos três principais prémios da indústria automóvel: Carro do Ano em Portugal; Car of the Year e World Car Awards (Jurado e Diretor).