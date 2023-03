Renault Austral é o Carro do Ano Nacional 2023

No regresso da Renault ao Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, a marca francesa é a grande vencedora da edição deste ano ao conquistar as classes de Híbrido do Ano com o modelo Austral e a classe dedicada aos automóveis 100% elétricos com o Megane E-Tech.



O Renault Austral conquistou o galardão de forma consensual entre os 20 jurados, depois de na ronda de votação final se ter defrontado com outros

...