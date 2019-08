A beneficiar com as novas especulações de uma fusão entre ambas está o sector automóvel na Europa que valoriza 2,2% e lidera os ganhos sectoriais. Também os índices de cada país seguem em alta, com a bolsa de Milão a subir 1,74% para 20.849,79 pontos e o índice de Paris a avançar 1,4% para os 5.425,43 pontos.Em junho deste ano, a Fiat anunciou publicamente que se cansou dos sucessivos pedidos de adiamento da Renault , uma vez que o governo francês, que detém 15% da fabricante automóvel, queria obter garantias quanto à manutenção dos empregos na empresa e quanto ao papel que terá em termos de gestão numa estrutura combinada, uma vez que a Fiat Chrysler propôs uma fusão de 50/50.Numa fase inicial, tais garantias pedidas por França pareciam ter sido atendidas, mas afinal o referido acordo provisório não se confirmou. A confirmar-se, uma fusão entre as duas empresas iria dar origem ao terceiro maior grupo mundial no sector.