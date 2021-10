Renault quer internalizar produção de semicondutores para evitar falta de abastecimento

"O agravamento, nos últimos meses, da pandemia no sudeste asiático e o atraso do plano de vacinação nessa região do globo pôs em causa muitas das cadeias de abastecimento de semicondutores, seja para a indústria automóvel, seja para muitas outras indústrias. A verdade é que nós, como também outros setores e outras indústrias, também já estamos a tomar medidas no sentido de internalizarmos e não estarmos dependentes de cadeias externas de abastecimento", disse aos jornalistas Ricardo Lopes, num encontro, em Lisboa, para se apresentar como novo administrador delegado da Renault Portugal.O responsável, que já está na Renault há 16 anos, assumiu as novas funções no dia 1 de setembro, transitando do cargo de diretor de vendas, que passa a ser assumido por Ana Seguro."Obviamente que o setor automóvel está, como muitos outros, a ser profundamente impactado [pela falta de semicondutores], a Renault também, a nível global, obviamente. Em Portugal, felizmente, temos conseguido gerir de uma forma que não tem posto em causa aquilo que são compromissos assumidos com clientes", adiantou Ricardo Lopes.O responsável elencou os vários desafios que a fabricante de automóveis tem pela frente, como a renovação a "renovação completa do seu plano de produto a partir do próximo ano", apresentando-se como uma marca de automóveis generalista, mas com soluções com "cada vez mais qualidade" e "integrando cada vez mais tecnologia".Em 2020, o presidente executivo do grupo, Luca de Meo, apresentou o novo plano estratégico da Renault, com a ambição de passar de uma marca orientada para o volume de automóveis, para uma marca orientada "para o valor", lembrou Ricardo Lopes.Segundo o administrador delegado para Portugal, esta estratégia não significa que a marca deixará de estar preocupada em vender carros, mas sim, sobretudo "perceber que o produto automóvel e a mobilidade no seu todo é algo muito mais do que fazer matrículas"."É muito esse o desafio que o grupo Renault e que a marca Renault têm, seja a nível mundial seja em Portugal, no sentido de nós cada vez incorporarmos mais valor naquilo que é o acesso a mobilidade, [...] obviamente, uma mobilidade que será tendencialmente elétrica", explicou Ricardo Lopes.Segundo o responsável, a Renault pretende introduzir, "progressivamente", mais modelos elétricos no mercado, com o próximo - o Megane E-Tech 100% elétrico - a ser lançado no início do próximo ano.