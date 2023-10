Resultados da Tesla desapontam com redução significativa da margem operacional

Segundo a Reuters, estes números marcam o mais lento crescimento da empresa em mais de três anos.





A fabricante de veículos elétricos, liderada por Elon Musk, que divulgou as contas esta quarta-feira depois do fecho de Wall Street, obteve lucros trimestrais ajustados de 1,85 mil milhões de dólares, o que traduz uma queda de 44% relativamente ao terceiro trimestre de 2022. "Embora o custo de produção nas nossas novas fábricas tenha permanecido mais elevado do que nas fábricas já estabelecidas, implementámos as melhorias necessárias no terceiro trimestre para permitir novas reduções de custos por unidade. Continuamos a acreditar que um líder da indústria tem de ser um líder de custos", pode ler-se no comunicado de apresentação das contas.



Para tal, a fabricante terá de entregar 476 mil veículos nos últimos três meses do ano.

Vaibhav Taneja, depois da demissão de Zachary Kirkhorn, que esteve quatro anos no cargo, e que acabou por apanhar os mercados de surpresa.



A Tesla registou receitas de 23,35 mil milhões de dólares no terceiro trimestre do ano, uma subida de 9% face ao registado no período homólogo do ano passado. Ainda assim, os números ficam abaixo do esperado pelos analistas, que apontavam para receitas de 24,1 mil milhões de dólares.A margem operacional foi de 7,6% entre julho e setembro, bastante inferior aos 17,2% registados no período homólogo. Aliás, indica a Bloomberg, é a mais baixa desde o primeiro trimestre de 2021. Ao mesmo tempo, o resultado líquido bruto caiu 22% para 4,17 mil milhões de dólares.A redução de preços, de 6% em vários modelos no trimestre em análise, tem sido a estratégia de Musk para aumentar as vendas, dado a subida das taxas de juro e a deterioração das economias globais, que tem levado a menor procura por estes veículos.Apesar das pressões, a empresa mantém o seu objetivo de vender 1,8 milhões de veículos em 2023.No entanto, alguns analistas ouvidos pela Reuters indicam que a Tesla poderá necessitar de baixar ainda mais os preços para atingir este objetivo, dado o aumento da concorrência e a menor procura por veículos elétricos.A Tesla chegou a pular mais de 2% no "after-hours", depois de a marca ter anunciado, através de um tweet, que produção da Cybertruck continua a decorrer, com a primeira entrega esperada a 30 de novembro. O anúncio foi entendido como um alívio para o mercado, depois de vários atrasos na produção deste novo modelo.A apresentação de resultados nesta quarta-feira é a primeira a ser realizada pelo novo CFO da marca,A Tesla fechou a desvalorizar 4,78% no horário regular de negociação da bolsa, mas no "after-hours" as ações seguem a subir 0,94% para 244,96 dólares por ação.