Tesla volta a baixar preços nos EUA

A fabricante de automóveis elétricos entregou 435.059 veículos entre julho e setembro, uma quebra de 7% face ao trimestre anterior e abaixo das 454.100 unidades esperadas pelos analistas, indicou na segunda-feira a empresa liderada por Elon Musk.

A Tesla voltou a baixar o preços dos Model 3 e Y nos Estados Unidos, avança a Reuters. O novo corte acontece na mesma semana em que reportou que a entrega de veículos no terceiro trimestre ficou abaixo das expectativas do mercado.Para cumprir o objetivo estabelecido para o ano (1,8 milhões), a empresa terá de entregar 476 mil veículos no trimestre atual.Com os novos preços, o Model 3 poderá custar entre 38.990 dólares e 50.990 dólares, dependendo da versão. Já no Model Y, o custo vai dos 48.499 dólares aos 52.490 dólares.Os títulos da fabricante de automóveis estão a desvalorizar esta sexta-feira, mas desde o início do ano já mais do que duplicaram de valor, com a capitalização bolsista a rondar os 825,6 mil milhões de dólares. redução de preços tem sido a estratégia de Musk para aumentar as vendas, o que tem colocado pressão aos rivais, que se viram também obrigados a mexer nos preços.