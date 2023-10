Entregas de carros da Tesla desiludem mas empresa mantém meta para o ano

A Tesla entregou 435.059 veículos no terceiro trimestre, uma quebra de 7% face ao trimestre anterior e abaixo das 454.100 unidades esperadas pelos analistas, indicou esta segunda-feira a empresa liderada por Elon Musk.A produção também recuou 10,2% face ao segundo trimestre, cifrando-se em 430.488 veículos. A empresa justifica esta redução com as paragens previstas em várias das fábricas para operações de manutenção e modernização.Ainda assim, a Tesla mantém a meta de fechar este ano com 1,8 milhões de automóveis entregues. Para tal, a fabricante terá de entregar 476 mil veículos nos últimos três meses do ano.As ações da Tesla seguem a perder 1,83%, cotando nos 245,64 dólares.