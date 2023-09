Retoma antecipada da produção na Autoeuropa é "boa notícia" para os trabalhadores

Leia Também Autoeuropa retoma produção no início do próximo mês

Foi com "grande satisfação" que os representantes dos trabalhadores da Autoeuropa viram chegar o anúncio de que a fábrica da Volkswagen em Palmela vai retomar a produção no início de outubro, travando assim as piores previsões, que apontavam para uma paragem de dois meses, até 12 de novembro."É com grande satisfação que vemos o facto de não se concretizar o pior cenário que estava previsto e de os trabalhadores puderem regressar mais cedo", afirmou o coordenador da Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa, Rogério Nogueira, ao Negócios.A fábrica de automóveis da Volkswagen foi obrigada a parar a produção, a 11 de setembro, devido a dificuldades de um fornecedor esloveno de peças "essenciais à construção de motores" que foi "severamente afetado" por fortes cheias no início de agosto, o que deixou perto de 4.000 trabalhadores em lay-off, de um universo de quase 5.000, e levou à dispensa de aproximadamente 100 trabalhadores temporários, embora tenha sido dada a garantia de que serão chamados quando a produção retomar.A paragem tem também impacto no parque industrial da Autoeuropa, pelo que a retoma antecipada, "embora gradual", é "sem dúvida, uma boa notícia" corrobora o coordenador da CT do Parque Industrial da Autoeuropa, onde a maioria das duas dezenas de empresas também recorreu ao lay-off, o que resultou em cortes salariais entre 5% (caso da própria Autoeuropa) e 33% para milhares de trabalhadores, de acordo com informações compiladas pela CT.Isto a somar ao despedimento de, segundo a CT, de pelo menos, 325 trabalhadores com vínculo precário naquele perímetro. Já de acordo com um levantamento do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadores, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE-Sul), esse número ascende a 560.A maior fábrica de produção de veículos de Portugal retoma a produção aos primeiros dias de outubro, depois de ter conseguido assegurar, junto de dois subfornecedores do Grupo Volkswagen (um espanhol e um chinês), o fornecimento parcial das peças. Essa retoma será, no entanto, gradual, com a empresa a adiantar, numa nota interna aos trabalhadores, a que o Negócios teve acesso, que "inicialmente, o número de turnos será menor que o esquema de trabalho habitual".