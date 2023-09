Autoeuropa retoma produção no início do próximo mês

Leia Também Nem amortecedores travam impacto nas fornecedoras da Autoeuropa

A Autoeuropa vai retomar a produção no início do próximo mês, anunciou, esta sexta-feira, a Volkswagen, dando conta de que encontrou alternativas para a peça em falta.Numa nota interna, enviada aos trabalhadores, a que o Negócios teve acesso, a direção da fábrica de Palmela, informa que "desde a interrupção do fornecimento de uma peça fundamental na construção dos motores que equipam o T-Roc – entre outros modelos do Grupo Volkswagen – os departamentos de logística e de compras do grupo têm vindo a trabalhar de forma intensa no sentido de mitigar este impacto" e que "graças a este esforço conjunto, a Volkswagen Autoeuropa retomará a produção no início do mês de outubro".Segundo a direção da Autoeuropa, "subfornecedores existentes no portfolio do Grupo Volkswagen, entre os quais uma empresa chinesa e outra espanhola, serão responsáveis por assegurar o fornecimento parcial das peças".A retoma vai acontecer aos primeiros dias do próximo mês, mas de uma forma gradual, com a empresa a adiantar que "estão a ser executados todos os preparativos necessários para o arranque de produção na fábrica de Palmela", mas que "inicialmente, o número de turnos será menor que o esquema de trabalho habitual".A fábrica de automóveis da Volkswagen foi obrigada a parar a produção, a 11 de setembro, devido a dificuldades com que se deparou um fornecedor esloveno de peças "essenciais à construção de motores" que foi "severamente afetado" por fortes cheias no início de agosto.A paragem devia prolongar-se por nove semanas, até 12 de novembro, segundo as previsões da própria empresa que garantiu, no entanto, que estava à procura de soluções para poder retomar o mais cedo possível."Os trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa que se encontram em lay-off serão informados o mais brevemente possível sobre a data exata do seu regresso à atividade e da correspondente alteração ao regime de lay-off", adianta a empresa.