A Autoeuropa anunciou, esta quarta-feira, que os próximos dias 19 e 20 de outubro serão dias de produção, com o levantamento do layoff a ser possível graças à "normalização das cadeias logísticas".Numa nota interna, enviada aos trabalhadores, a que o Negócios teve acesso, a direção da fábrica da Volkswagen, em Palmela, informa que esses dois dias, anteriormente comunicados como layoff, serão dias de produção, explicando que "esta antecipação do calendário tem como base a normalização das cadeias logísticas, que está a permitir acelerar o fornecimento à Volkswagen Autoeuropa".Assim, os colaboradores que "se encontram ao abrigo do regime de layoff serão informados o mais brevemente possível sobre a data do seu regresso ao trabalho", indica.A Autoeuropa vai reiniciar a laboração normal a partir do próximo dia 23, altura em que "será retomado o esquema de trabalho de 19 turnos semanais", sendo que, segundo adiantou, esta terça-feira, a Comissão de Trabalhadores (CT), a partir da semana 45, que se inicia a 6 de novembro, "o volume diário de produção será aumentado para 934 carros por dia".Tal implica "um incremento de 32 trabalhadores nos quatro turnos na área da montagem, com abertura de várias estações", de acordo com a CT que indicou ter exigido à empresa que esses trabalhadores fossem contratados diretamente pela Autoeuropa."Apesar destas alterações, a CT mantém uma grande preocupação sobre os efeitos que a mesma terá nas cargas de trabalho", indicou o órgão representativo dos trabalhadores, prometendo estar "atento" a essas mudanças.A Autoeuropa foi obrigada a parar a produção a 11 de setembro na sequência da interrupção do fornecimento de uma peça fundamental na construção dos motores que equipam o T-Roc – entre outros modelos do grupo alemão –, decorrente das dificuldades com que se deparou um fornecedor esloveno, "severamente afetado" por fortes cheias no início de agosto.Na sequência da paragem da produção, inicialmente prevista até 12 de novembro, perto de 4.000 de um universo de quase 5.000 trabalhadores da Autoeuropa entraram em lay-off, garantindo, após um acordo com a empresa, 95% da remuneração mensal, o que inclui o salário base e o subsídio de turno.