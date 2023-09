Autoeuropa retoma produção a 2 de outubro, mas com menos turnos

A Autoeuropa vai retomar a produção no próximo dia 2 de outubro, mas com menos turnos do que o normal, como era, aliás, esperado, informou, esta quarta-feira, a Volkswagen (VW), num comunicado aos trabalhadores.Na nota interna, a que o Negócios teve acesso, a direção da fábrica informa que, nesta fase inicial, "o número de turnos será menor que o esquema de trabalho habitual", mas que as "áreas de prensas, carroçarias e pintura terão arranques antecipados".A VW anunciou, na passada sexta-feira, internamente, que iria retomar a produção , suspensa desde 11 de setembro, no início do próximo mês, mas sem especificar data, depois de ter conseguido assegurar, junto de dois subfornecedores do Grupo (um espanhol e um chinês), o fornecimento parcial da peça em falta, colocando assim um travão ao pior cenário, traçado pela própria empresa, que apontava para uma paragem de quase dois meses, até 12 de novembro.A Autoeuropa foi obrigada a parar a produção na sequência da interrupção do fornecimento de uma peça fundamental na construção dos motores que equipam o T-Roc – entre outros modelos do grupo alemão –, decorrente das dificuldades com que se deparou um fornecedor esloveno, "severamente afetado" por fortes cheias no início de agosto."Importa salientar que este arranque parcial deve-se ao trabalho dos departamentos de logística e de compras do Grupo Volkswagen", refere a empresa, na mesma nota interna.Na sequência da paragem da produção, perto de 4.000 de um universo de quase 5.000 trabalhadores da Autoeuropa entraram em lay-off, garantindo, após um acordo com a empresa, 95% da remuneração mensal, o que inclui o salário base e o subsídio de turno.Agora, com o anúncio da retoma, a VW faz saber aos trabalhadores, na mesma nota, que os que estão cobertos pela medida "serão informados o mais brevemente possível sobre a data exata do seu regresso à atividade e da correspondente alteração ao regime de lay-off".