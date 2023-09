Retoma da Autoeuropa em outubro deixa em aberto terceiro melhor ano

A maior fábrica automóvel do país indicou esta quarta-feira que retomará a produção a 2 de outubro, embora ainda com turnos reduzidos. O “porta-aviões” da indústria automóvel nacional ainda tem margem para que a produção perdida seja menor do que 20 mil carros.



Até ao final de agosto, antes da paragem, a Autoeuropa somava mais de 157 mil carros produzidos. João Cortesão Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 22:00







A 31 de agosto a notícia de que a Autoeuropa estimava uma paragem de dois meses abalou a fileira automóvel em Portugal. O impacto em termos laborais alastrou rapidamente a vários fornecedores da fábrica da Volkswagen em Palmela, com despedimentos e lay-offs.



