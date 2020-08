Rival chinês da Tesla prepara-se para a bolsa nos EUA com 400 milhões

A Xpeng, uma empresa chinesa que é concorrente da Tesla, está a angariar 400 milhões de dólares para se preparar para entrar na bolsa norte-americana, avança a CNBC.



Alibaba, Qatar Investment Authority e o fundo soberano de Abu Dhabi são alguns dos investidores que estarão a contribuir para a angariação de capital. Esta informação foi transmitida por duas fontes familiarizadas com o assunto mas que preferem não ser identificadas, conta a publicação.





Os 400 milhões de dólares que aqui estão em causa vêm somar-se aos 500 milhões que a empresa já angariou no mês passado, sendo que esta ronda de investimento estará prestes a ser concluída.A Xpeng já terá preenchido os documentos oficiais para avançar com uma Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), embora ainda não tenha decidido em qual das bolsas norte-americanas quer vir a negociar.Esta entrada na bolsa dos Estados Unidos segue-se à de outros fabricantes de automóveis elétricos chineses, a Nio e a Li auto, cujos preços têm aumentado a pique. A Nio já valorizou 239% desde o início do ano. Já a Li Auto, que se estreou esta semana, já negoceia 45% acima do preço de lançamento. A Tesla equipara-se, na medida em que já soma 237% desde janeiro.