Tesla pede ajuda à Apple para apanhar ladrão de segredos

A Tesla e a Apple suspeitam que foram traídas por engenheiros de carros autónomos que foram trabalhar para a mesma start-up chinesa.

Agora, a Tesla está a pedir ajuda à Apple num processo judicial, no qual a fabricante de automóveis elétricos acusa um engenheiro que trabalhava no programa Piloto Automático de levar milhares de arquivos altamente confidenciais quando aceitou um emprego na XMotors.ai, a divisão de análise nos EUA da Xpeng, sediada em Guangzhou.

Além das exigências típicas da fase inicial de apuramento dos factos, apresentadas no processo movido na semana passada, a Tesla quer acesso aos emails do engenheiro e uma análise aos seus equipamentos eletrónicos. A companhia fundada por Elon Musk informou que convocou a Apple a depor.

O processo não especifica os documentos que a Tesla quer da Apple, mas o entendimento é que, embora as gigantes de Silicon Valley sejam concorrentes no segmento de condução autónoma, as duas têm na Xpeng uma inimiga em comum.

Em julho do ano passado, procuradores acusaram um engenheiro da equipa de desenvolvimento de veículos autónomos da Apple de descarregar arquivos quando se preparava para deixar a companhia para trabalhar na empresa chinesa. Segundo a defesa apresentada pelo engenheiro, ele não é culpado da acusação.

A Apple não respondeu imediatamente ao pedido de comentários.



O profissional que trabalhava para a Tesla, Guangzhi Cao, admitiu em documentos judiciais que descarregou cópias relacionadas ao código do programa Piloto Automático para a sua conta pessoal no iCloud, mas nega ter cometido qualquer infração.