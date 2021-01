Saiba quais os modelos automóveis preferidos dos portugueses em 2020

Leia Também Saiba quais os modelos automóveis que os portugueses mais compraram em 2019

Leia Também Renault continua líder e Mercedes e BMW ganham peso. Veja as marcas mais vendidas em Portugal em 2020

O Clio manteve no ano passado o estatuto de modelo automóvel mais vendido no mercado francês. Apesar de uma redução de 25% nas vendas face a 2019, para 7.989 veículos, o campeão da marca gaulesa até reforçou a sua quota de mercado para 5,49%. Dito de outra forma, em cada 20 carros vendidos no ano passado em Portugal um foi um Clio.O Classe A da Mercedes consolidou o segundo lugar conquistado em 2019 e fechou o ano passado com 5.978 unidades matriculadas, uma queda de 23,6%.A fechar o pódio surge o Peugeot 2008, que sobe da oitava para a terceira posição, e destrona o 208, que subiu do sexto para o quinto lugar, como modelo da "marca do leão" preferido pelos portugueses. O 2008, com 4.781 unidades, registou uma descida de apenas 4% face a 2019.A Renault tem mais dois modelos - o Captur e o Megane - entre os 10 mais vendidos, ocupando o quarto e oitavo lugares, respetivamente. Entre os 50 modelos mais populares a marca do losango conta ainda com o elétrico Zoe.O C3, da Citroën, foi o sexto modelo preferido pelos portugueses mas sofreu um recuo de 41% nas vendas.Em sentido contrário, o BMW Série 1 acelerou da 16.ª para a sétima posição graças a uma queda de apenas 3,6% nas vendas.A fechar o Top 10 estão dois modelos da Fiat: o 500 e o Tipo. O pequeno e icónico citadino subiu da 12.ª para a nona posição graças a um forte impulso em dezembro, quando foi o modelo mais vendido, com 1.022 unidades, o que lhe permitiu escalar do 23.º lugar que ocupava no final de novembro. Já o Tipo caiu do quarto para o décimo posto.A BMW é a marca que mais modelos coloca na lista dos 50 mais vendidos. Além do Série 1, a fabricante bávara conta com o Série 3 na 21.ª posição, com o Série 2 (41.º), o X1 (46.º) e o Série 5 (47.º).Renault, Mercedes, Peugeot, Nissan e Volkswagen todas registam quatro modelos no Top 50.Na Volkswagen o T-Roc, produzido na Autoeuropa, é o quarto modelo mais vendido, pesando 12,7% das vendas da marca em Portugal.Num ano em que os automóveis elétricos e híbridos aumentaram as vendas, em contraciclo com o mercado, há três modelos totalmente elétricos entre os 50 mais vendidos.O Model 3 da Tesla ascende à liderança deste segmento com 1.273 veículos, uma quebra de 17,5% face a 2019, sendo o 35.º modelo mais popular em Portugal. O modelo mais acessível da marca de Elon Musk representa 90% das vendas da Tesla no mercado nacional.O Renault Zoe, com 1.208 unidades, regista um aumento de 24% nas vendas e ocupa a 37.ª posição. Ainda assim, o elétrico representa apenas 6,5% das vendas da Renault.Por último, o Nissan Leaf, que em 2019 foi o modelo elétrico mais vendido, surge na 39.ª posição, com 1.109 veículos matriculados, um decréscimo de 33,3% em relação ao ano anterior.