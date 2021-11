Sem qualquer veículo produzido, Rivian supera valor da Volkswagen

Um rally de cinco dias nas ações da Rivian, que entrou em bolsa na passada terça-feira, 9 de novembro, catapultou o valor de mercado da startup fabricante de veículos elétricos para cerca de 150 mil milhões de dólares esta terça-feira. Este valor - 131,2 mil milhões de euros ao câmbio atual - supera já o do grupo alemão Volkswagen.



As ações da Rivian, que conta com investidores como a Amazon e a Ford, acumulam um ganho de 118% em apenas cinco dias e tornam a empresa a mais valiosa dos EUA sem qualquer receita. A Amazon fez uma encomenda de 100 mil carrinhas elétricas à Rivian a serem entregues até 2030.





Sem qualquer veículo vendido, a Rivian vale agora mais do que a gigante germânica - que produz perto de 10 milhões de viaturas por ano e fatura perto de 250 mil milhões de euros anuais.A Rivian, que está a desenvolver uma pickup elétrica, o R1T, e um SUV elétrico, o R1S, começou a entregar os primeiros veículos em setembro, quase todos aos seus próprios funcionários. A empresa estima, contudo, que a produção anual na sua principal fábrica atinja as 150 mil unidades no final de 2023.Durante a sessão de hoje, a Rivian valia mais do que quase 90% das cotadas no S&P 500, incluindo nomes de peso como o Goldman Sachs, Boeing, Citigroup ou Starbucks.