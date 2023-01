Silenciosas mas em coro marcas automóveis começam a apagar o "made in China"

A guerra na Ucrânia e a política "zero covid" de Pequim deixou claro que o lema "made in China" não poderá figurar para sempre nem em todas as peças dos gigantes automóveis. As grandes marcas já inverteram a marcha e num coro silencioso começam a decidir sair do país.

Silenciosas mas em coro marcas automóveis começam a apagar o "made in China"









