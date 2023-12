Softbank reforça aposta na condução autónoma com compra na Irlanda

Segundo a Bloomberg, a Cubic fornece conetividade a cerca de 17 milhões de veículos em mais de 190 países, o que equivale a 10% do mercado global de conetividade automóvel, excluindo a China. Todos os meses adiciona 450 mil novos veículos, sendo a estimativa de que este número suba para 700 mil em 2025.



A japonesachegou a acordo para adquirir 51% da, uma empresa de software irlandesa.O investimento foi de, segundo um comunicado conjunto das duas companhias, hoje divulgado. Com esta transação, a avaliação da Cubic supera os 900 milhões de euros.O negócio está sujeito a aprovação regulatória, mas as empresas esperam vê-lo concluído durante o primeiro semestre de 2024."Com este investimento, a SoftBank e a Cubi Telecom vão formar uma parceria estratégica global para serem pioneiras no futuro do software de veículos conectados e outros ativos de IoT [Internet of Things, em inglês]", refere a mesma nota.A japonesa Softbank tem dado passos nesta área, sendo esperado um investimento de mil milhões na Stack AV, uma startup dedicada a camiões autónomos.