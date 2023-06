SUV elétrico Volvo EX90 com versão Single Motor

Num evento que reuniu os meios de comunicação nacionais, a Volvo apresentou oficialmente em Portugal o EX90 e aproveitou a ocasião para dar a conhecer a nova versão de acesso à gama, equipada com apenas um motor elétrico (tração traseira), 279 cv de potência e 580 km de autonomia, graças a uma bateria de 104 kWh de capacidade.

Esta versão de entrada vem complementar uma oferta que conta ainda com as versões Twin Motor (tração integral), com 408 cv e uma bateria de 111 kWh que assegura 600 km de autonomia, e com o topo de gama, o EX90 Twin Motor Performance, com 517 cv, uma bateria de 111 kWh e uma autonomia estimada de até 590 km.

Quanto a preços, o SUV 100% elétrico de sete lugares da Volvo começa agora nos 88 200 euros, prossegue com os 94 200 euros da versão com maior autonomia estimada e termina nos 99 300 euros da mais potente variante Performance.Recordamos que o EX90 tem o início de produção agendado para o começo de 2024 e que as primeiras unidades deverão ser entregues aos clientes no decurso do segundo trimestre do próximo ano.

Segundo a marca sueca, o EX90 é o espelho da histórica preocupação da marca com a segurança e da atual aposta na sustentabilidade. Assim, o maior dos SUV da Volvo vem equipado de série com avançados sistemas de apoio à condução e um conjunto muito alargado de sensores exteriores, incluindo um novo radar Lidar.

Ainda no campo da proteção ambiental e das preocupações com a sustentabilidade, o novo EX90 não terá pele animal no interior (substituída por novos materiais, incluindo lã certificada) e recorre a uma elevada percentagem de plásticos reciclados (48 kg) e aço reciclado (15%).

Por fim, todo o desenho exterior foi concebido de forma a potenciar a eficiência aerodinâmica (Cx 0,29) e assim assegurar um menor consumo de eletricidade e uma maior autonomia.

Preços:

Single Motor

279 cv

88.200€

Twin Motor

408 cv

94.200€

Twin Motor Performance

517 cv

99.300€