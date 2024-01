T-Roc "made in Palmela" foi terceiro carro mais vendido na Europa em 2023

O T-Roc, SUV da Volkswagen produzido na Autoeuropa, em Palmela, fechou o ano passado como o terceiro modelo automóvel mais vendido na Europa, indicou esta quarta-feira a administração da maior fábrica automóvel em Portugal.No ano passado foram produzidas 220.100 unidades em Palmela, tendo as entregas na Europa ascendido a 206.438 veículos.O diretor-geral da Volkswagen Autoeuropa, Thomas Hegel Gunther, destaca o desempenho comercial do SUV produzido em Portugal. "Como os números indicam, o T-Roc é um modelo com bastante procura no mercado. Na base deste sucesso está, sem dúvida, o trabalho que as nossas equipas fazem diariamente para que os nossos clientes tenham a melhor experiência com os nossos carros", refere, citado no comunicado.O modelo mais vendido na Europa em 2023 foi o Tesla Model Y, com 254.822 unidades, sendo a primeira vez que um modelo elétrico é o campeão de vendas europeu.Na segunda posição ficou o Dacia Sandero, com 235.893 veículos.