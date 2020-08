Tesla anuncia "stock split". Uma ação será trocada por cinco

A Tesla vai proceder a um "stock split" com cada ação atual a ser trocada por cinco das novas ações, anunciou esta terça-feira a empresa liderada por Elon Musk após o fecho dos mercados.A fabricante de automóveis elétricos indicou que a operação foi aprovada pelo Conselho de Administração e foi decidido que o "stock split" será relaizado através de distribuição de dividendos em ações.

O objetivo é tornar as ações da companhia, que dispararam este ano, mais acessíveis aos funcionários da empresa e aos pequenos investidores.As novas ações deverão começar a ser negociadas no Nasdaq a partir de 31 de agosto.A Tesla encerrou a sessão de terça-feira a cotar nos 1.374,39 dólares, uma queda de 3,11%. Após o anúncio do "stock split", as ações dispararam 8,3%, tocando os 1.488,44 dólares no "afterhous".