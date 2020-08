Tesla acelera e não tem travões. Ações superam os 2 mil dólares

Leia Também Escalada das ações da Tesla tornam Musk o quarto mais rico do mundo

As ações da Tesla superaram esta quinta-feira, 20 de agosto, pela primeira vez a fasquia dos dois mil dólares na véspera do último dia para os investidores garantirem o direito a quatro novas ações no âmbito do " stock split ".Os títulos da empresa liderada por Elon Musk tocaram os 2.003 dólares, elevando a capitalização bolsista da fabricante de automóveis para mais de 372 mil milhões de dólares.O "market cap" da Tesla supera a soma das capitalizações bolsistas de Toyota, Volkswagen, Daimler e BMW.O grande catalisador mais recente para as ações da fabricante de automóveis elétricos é o "stock split". Desde o anúncio da operação, na terça-feira da semana passada, 11 de agosto, as ações valorizam 45%.Desde o início do ano, as ações da Tesla acumulam uma subida de mais de 370%.