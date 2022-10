Tesla bate recorde de entregas num trimestre. Foram quase 344 mil carros

Leia Também Tesla quer ampliar produção para o nível da BMW no quarto trimestre

A Tesla acelerou de "prego a fundo" no terceiro trimestre deste ano e entregou quase 344 mil veículos, revelou este domingo a fabricante de automóveis elétricos liderada por Elon Musk.A empresa pulverizou o anterior recorde de entregas trimestrais - 310 mil unidades nos primeiros três meses deste ano - ficando próxima do limite inferior das estimativas dos analistas, que apontavam para entre 350 mil e 370 mil veículos.A fabricante refere que "há medida que os nossos volumes de produção continuam a crescer, torna-se cada vez mais desafiante garantir a capacidade de transporte de veículos a um custo razoável durante estas semanas de 'picos' logísticos".Em termos de produção, a Tesla fechou o trimestre com 365.923 mil veículos produzidos.Nos primeiros nove meses do ano, a Tesla soma 929.910 automóveis produzidos e 908.573 unidades entregues aos clientes.A empresa irá apresentar os resultados financeiros do terceiro trimestre a 19 de outubro, após o fecho de Wall Street.