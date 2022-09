Tesla quer ampliar produção para o nível da BMW no quarto trimestre

A Tesla está a preparar-se para ampliar a produção de veículos em grande escala no quarto trimestre e em 2023.



O objetivo é mesmo já nos últimos três meses deste ano chegar a um nível de produção muito do próximo da BMW, segundo os documentos internos da gigante de veículos elétricos a que a Reuters teve acesso.

A nova meta tem em conta a construção das novas fábricas em Austin e em Berlim e uma alegada expansão de um centro de produção em Xangai noticiado pela agência britânica em julho.

O objetivo é conseguir produzir quase 495 mil automóveis dos modelos Y e 3 no quarto trimestre deste ano, sendo ainda esperado que nos primeiros três trimestres do próximo ano sejam produzidos no total 1,59 milhões de veículos.





Leia Também Tesla vai deixar o público escolher a localização dos próximos supercarregadores

Caso esta meta se concretize, a empresa liderada por Elon Musk poderá fechar o ano com a venda de 1,4 milhão de veículos, segundo as estimativas da Reuters.

Não tendo sido ainda apresentados os resultados do terceiro trimestre, as contas da agência britânica são assentes em somas que incluem as previsões dos analistas sobre os resultados da Tesla durante o penúltimo trimestre do ano.





Leia Também Acionistas do Twitter aprovam venda e tramam Musk

A corretora Piper Sandler projeta que a Tesla entregue 354 mil veículos no terceiro trimestre. O Citi espera que a marca tenha entregue 369.800 carros.