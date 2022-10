Tesla entrega primeiros camiões elétricos em dezembro

A Tesla vai entregar os primeiros camiões elétricos da marca, os "semi trucks", cinco anos depois do anúncio do modelo, no próximo dia 1 de dezembro. O anúncio foi proferido por Elon Musk no Twitter.





Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

A Pepsi será o primeiro cliente e irá receber 15 camiões até ao final do ano, dos 100 já reservados.



Quando Elon Musk apresentou o "Semi Truck" em novembro de 2017, afirmou que o modelo iria começar a ser comercializado dois anos depois. Entre os grandes clientes deste produto estão a gigante do retalho Walmart e a Anheuser Busch InBev.

No entanto, o calendário acabou por não se concretizar, tendo a marca focado-se em várias versões dos modelos Y e 3. O homem mais rico do mundo chegou mesmo a afirmar, durante uma conferência com analistas em janeiro, que a marca não lançaria nenhum novo modelo este ano devido à pressão dos custos.

Porém, três dias depois Musk voltou a mudar de ideias após o Senado dos EUA ter aprovado o pacote de combate à inflação do presidente Joe Biden. O diploma inclui benefícios fiscais de 40 mil dólares para a produção de veículos pesados elétricos. Em agosto, o CEO da Tesla anunciou que os "semi trucks" pisar a estrada até ao final deste ano.

Os veículos com autonomia de cerca de 800 km vão competir com produtos semelhantes lançados no mercado por marcas concorrentes como a Nikola e a Volvo. Recentemente a Volvo anunciou que vai entregar 20 camiões elétricos à Amazon até ao final de 2022.

Depois deste anúncio, os títulos da Tesla seguem a perder 4,08% para 228,43 dólares, tendo desde o início do ano desvalorizado 35,1%.