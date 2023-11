Tesla entrega primeiros Cybertrucks. Preços começam nos 60.990 dólares

Após dois longos anos de atrasos e percalços variados na produção, aentregou esta quinta-feira as primeiras unidades do, o modelo de pickup com uma estética futurista e que divide opiniões.Foi o próprio CEO da fabricante de veículos elétricos,, quem entregou a um punhado de clientes os veículos num evento realizado na sede da Tesla,em Austin, no Texas, e transmitido na rede social X (ex-Twitter), comprada por Musk. Entre os clientes que receberam as chaves do novo modelo conta-se Alexis Ohanian, co-fundador do Reddit.Osno mercado norte-americano começam nos 60.990 dólares (55.516 euros ao câmbio atual), excluindo os subsídios.A versão de tracção traseira estará disponível em 2025 e contará com uma autonomia de 402 quilómetros, tendo uma velocidade máxima de 180 km/hora. A versão agora disponibilizada, a de tracção integral, tem uma autonomia de 547 quilómetros, podendo esta ser estendida até 755 quilómetros. A velocidade máxima é também de 180 km/h.Já no próximo ano chega a versão mais potente, a Cyberbeast, que terá uma autonomia de 515 quilómetros extensível a 705 quilómetros e uma velocidade máxima de 209 km/h."Temos um carro que os especialistas diziam que era impossível", disse Musk. "Finalmente o futuro parecerá como o futuro", acrescentou.As ações da Tesla encerraram a sessão desta quinta-feira a recuar 1,78%, para 239,79 dólares.