General Motors, Ford e Stellantis entram em greve em simultâneo nos EUA

Cerca de 13 mil trabalhadores de três fábricas de montagem da General Motors (GM), Ford e Stellantis, nos Estados Unidos, entraram em greve esta madrugada, por falta de consenso sobre um novo acordo coletivo de trabalho.É a primeira vez que as fábricas das Três Grandes de Detroit, como são conhecidas as três empresas da indústria automóvel, entram em greve simultaneamente.O presidente do sindicato United Auto Workers, Shawn Fein, anunciou às 23:00 de quinta-feira (03:00 de hoje em Lisboa) que os trabalhadores da fábrica de montagem da GM em Wentzville, no estado do Missouri, da fábrica da Stellantis em Toledo, no estado do Ohio, e da fábrica da Ford em Wayne, no estado de Michigan, seriam os primeiros a entrar em greve.