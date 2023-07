Um elétrico no Top 10. Veja os modelos mais vendidos no 1.º semestre

Ao fim dos seis primeiros meses deste ano, a Peugeot alcança a dupla liderança entre os modelos de ligeiros de passageiros mais vendidos em Portugal. Segue-se um duo da "eterna rival" Renault.Até final de junho, o Peugeot 2008 foi o modelo mais popular em Portugal, com 4.631 unidades matriculadas. Na vice-liderança surge o "irmão" 208, com 3.544 veículos entregues. Se o 2008 mantém a liderança com que fechou o total de 2022 , o 208 sobe uma posição.Abaixo da dupla da "marca do leão" surgem dois modelos da rival Renault. O Clio ascende ao último degrau do pódio, com 3.456 unidades, e o Captur registou 3.130 veículos matriculados até final de junho. Em 2022, o Clio era o quinto modelo preferido dos portugueses e o Captur o quarto.Na quinta posição encontramos o Dacia Sandero, vice-líder em 2022, que fecha o semestre com 3.011 unidades entregues.O Model Y, da Tesla, ocupa o sexto posto, recuando face ao terceiro lugar com que chegou ao final de março deste ano. Ainda assim, as 2.594 unidades já entregues este ano superam em quase 50% os 1.731 veículos matriculados em todo o ano passado.O Opel Corsa, com 2.442 unidades, mantém a sétima posição com que fechou 2022, seguindo-se o Classe A, da Mercedes-Benz, com 2.327 veículos.A fechar o Top 10, o Seat Arona ocupa o nono posto (13.º em 2022) e o Peugeot 308 o décimo lugar.Nota ainda para o T-Roc, produzido na Autoeuropa, que mantém o estatuto de modelo mais vendido da Volkswagen. Apesar de cair do décimo lugar com que terminou o primeiro trimestre, o SUV compacto soma 1.615 unidades matriculadas até junho, mais do que os 1.497 veículos no total do ano passado. O T-Roc ocupa o 16.º lugar.